بالفيديو والصور.. انطلاق تويوتا كامري 2019 بتعديل ياباني رياضي JDM

طوكيو (صدى):

تتمتع أحدث أجيال تويوتا كامري 2019 بمظهر رائع، وذلك خلافاً لتصميمات السيدان متوسطة الحجم في أجيالها السابقة، حتى أنك قد تعتقد أنها احدى موديلات لكزس عالية الأداء عند النظر إليها للوهلة الأولى، ولكن شركة تعديلات Artisan Spirits اليابانية قررت زيادة جاذبيتها أكثر بتعديل جديد.

يأتي هذا التعديل مخصص للسوق اليابانية “JDM”، حيث يتضمن حصول كامري 2019 على ناشر أمامي مخصص، نواشر جانبية، جناح صغير مدمج بغطاء حقيبة الأمتعة، جناح من ألياف الكربون على السقف، بجانب مجموعة من عجلات OZ المخصصة للسباقات ومجموعة أنابيب عادم رباعية بشكل يشبه لكزس IS F عالية الأداء، مما يجعل سيدان تويوتا أكثر رياضية وعدوانية بشكل هائل.

هذا وتقوم شركة التعديلات بتوفير مختلف القطع المستخدمة في هذا التعديل بشكل منفصل، مع إمكانية شرائها كحزمة واحدة حسب الحاجة، لأجل الحصول على مظهر فريد من نوعه بالفعل.