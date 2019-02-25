استقبال طلبات التدريس بمدارس التعليم الليلي بمكة.. تعرف على شروطها

مكة المكرمة(صدى):

شرعت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة في استقبال طلبات التدريس في مدارس التعليم المستمر الليلية للبنين والبنات للعام الدراسي القادم ” 1440-1441هـ ” ؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني لتعليم الكبار حتى الرابع عشر من شهر رجب القادم.

وعن الشروط التي وضعتها، فهي أن لا تقل خبرة المرشح للتدريس عن 3 أعوام أو أكثر، والأفضلية للأكثر مع الحصول على المؤهل الجامعي، وألا يقل تقدير الأداء الوظيفي في العامين السابقين عن جيد جدا مع إدراج صورة الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد قائد وقائدة المدرسة.

كما اشترطت أن يقتصر التدريس على الذين يمارسون التدريس فعليا، علماً بأنه سيتم استبعاد من لا يمارس التدريس فعليا مثل ” قادة وقائدات المدارس والوكلاء والمرشدين ورواد النشاط وأمناء المصادر ومعلمي ومعلمات التربية البدنية والفنية ورياض الأطفال ” .

وأشارت الإدارة لضرورة التزام المرشح بالعمل طيلة العام الدراسي ومن يعتذر أو ينسحب لا يرشح مرة أخرى، وأن يلتزم بالالتحاق بالدورات التدريبية، وألا تزيد مدة التكليف عن عامين متتاليين، إلا في حالة عدم وجود مرشحين أو مرشحات تنطبق عليهم الشروط ويستثنى من ذلك معلمو ومعلمات القرى.

كما أوضحت أنه سيتم إعفاء كل من يخل بمسؤولياته في مواصلة العمل بمراكز ومدارس تعليم الكبار ومساءلته، ولا يعاد ترشيحه مرة أخرى.