تنبؤات عكاشة: ”  اختفاء قطر من الخريطة.. وحرب عالمية ثالثة تطرق الأبواب “

طلال الضوي(صدى):

توقع الإعلامي توفيق عكاشة اختفاء قطر من الخريطة، متهكما منها:” من تكون هذه الدويلة حتى تملك القدرة على مجابهة دولة بحجم مصر صاحبة الحضارة لآلاف السنين؟!”.

وتنبأ عكاشة بحرب عالمية ثالثة لا محالة، قائلا:”أرى فى الأفق حرباً عالمية ثالثة لا محالة، ومن يدّعى عكس ذلك لا يفقه شيئاً فى عالم السياسة، وسوف تتفتت دول أخرى”.

وأشار عكاشة:” مصر هى نمر أفريقى مقبل من بعيد، وستتقدم اقتصادياً بأفكار وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمواطن اللى بيندب حاله دلوقتى بكره هيعرف قيمة اللى بيتعمل من زراعة وصناعة وطرق وكبارى وعاصمة إدارية جديدة، بكرة الناس تصحى من النوم”.

وتابع:”الرئيس السيسى يجرى بسرعة البرق، ومعه الجيش، لبناء البلد من جديد وزى ما قال الرئيس فى أول حوار له فى التليفزيون “أنا عندى خير لو أعلنت عنه دلوقتى قوى الشر اللى فى الداخل والخارج هتحاربنى”.