غوميز يخطف قلوب جمهور الإسكندرية

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن شعبية اللاعب الفرنسي بافيميتي فوميز، المحترف في صفوف نادي الهلال، لم تقتصر على الجمهور داخل المملكة أو بالخليج فقط، ولكنها امتدت حيث خطف ” غوميز ” قلوب الجميع بسبب إمكانياته الخاصة وأدائه المتميز.

وفي السياق نفسه، كشفت صورة حديثة، عن اللاعب الفرنسي برفقة شخصين من الجمهور في محافظة الإسكندرية المصرية، واللذان ظهرا وهم يؤديان بجانبه طريقة احتفاله الشهير عقب إحراز الأهداف.

وكان الهلال قد تغلب على الاتحاد السكندري المصري بثلاثية؛ حيث سجل الزعيم الهدف الأول عبر تسديدة قوية من كارلوس إدواردو داخل شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 14، وفي الدقيقة 31 سجّل بافيتيمبي غوميز الثاني للهلال، وبعدها بعشر دقائق أضاف غوميز الثالث.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفاً على الاتحاد السكندري المصري، اليوم الاثنين، وذلك ضمن مباريات دور إياب ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ حيث ستقام المواجهة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصري.