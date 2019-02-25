العواقب السيئة لتدليل الطفل

أميرة خالد(صدى):

حذرت الخبيرة النفسية سهام حسن، من التدليل الزائد للأطفال؛ لأنه مفسدة لمستقبل ، وبشكل خاص بالنسبة للطفل الوحيد، والذي غالبًا ما يكون مدللًا وأنانيًا ويحب السيطرة على كل من حوله.

ومن عواقب وأضرار التدليل الزائد، على حياة وسلوكيات الطفل :

– تدليل الأطفال يقضي نهائيًا على فرصة تكون الإرادة فيهم، وليس معنى ذلك أن تكون الشدة هي الضمان الأمثل لنشأة هؤلاء الأطفال نشأة سليمة فخير الأمور أوسطها.

– التمييز في معاملة الأبناء يخلق ويربي مشاعر الكراهية والحقد ثم يصاب الأطفال المهملون بالأمراض النفسية.

– العاطفة الفياضة تجعل الطفل عاجزًا عن الارتباط بأقرانه حيث إنه يشعر بتشبع شديد من عاطفة الأسرة فلا يميل إلى الآخرين وذلك ينمي داخله الوحدة والانطواء.

– الطفل المدلل هو طفل قلق بطبعه يستعجل الأمور، ويحكم على المواقف بسرعة دون تفهم وعلى مستوى شخصي وليس المستوى الموضوعي المطلوب.

– إن اهتمام الأسرة بطفل دون آخر من شأنه أن يزرع الغيرة والحقد في نفس الطفل المهمل وإهانة كبريائه، ومن ثم تتحول طباعه بحيث تتسم بالشذوذ والغرابة والميل إلى الانتقام من أفراد المجتمع المحيط به.

– تسيطر على الطفل المدلل الأنانية وحب السيطرة على إخوته والعنف في تصرفاته معهم لإحساسه بالتميز عنهم.

– الطفل المدلل لا يستطيع الاعتماد على نفسه أو مواجهة متاعب ومصاعب الحياة معدوم الشخصية.

وتنصح سهام كل أم وأب أن يضعوا في الحسبان النصائح التالية عند تربيتهم للطفل، خاصة مع أول طفل.

الاعتدال في تربية الطفل وعدم المبالغة في الحماية والتدليل أو الإهمال على حد سواء.

حينما نمنع بعض الأشياء عن الطفل فليس ذلك معناه حرمانه، بل المقصود تنشئته تنشئة صحيحة

يجب على الأمهات العمل على غمس الطفل في أنشطة رياضية أو ذهنية تعمل على استغلال طاقته، والبعد التام عن تفضيل أحد الأخوين على الآخر أو الإسراف في تدليل أحدهم على حساب الآخر.