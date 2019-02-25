بالفيديو.. ” مغامرة على خطى الهجرة ” قصة الغار كما لم تسمعها من قبل

نايف السالم(صدى):

نشرت وزارة الحج والعمرة، فيديو تخيلي، لقصة الغار والركب بعنوان ” الطريق إلى ثنيات الوداع ” ؛ حيث تحدثت فيه عن الأحداث التي غيّرت مجرى التاريخ.

وأظهر الفيديو، لحظات مؤثرة تجعلك تشعر كأنك تعيش القصة بدءًا من غار ثور والحمامة أمام الغار وتكاد تسمع همس الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ” لا تحزن، إن الله معنا ” .

وكشف الفيديو، عن خيمة أم معبد الخزاعية التي مسح الرسول عليه الصلاة والسلام على شاتها فأدرت اللبن تسقيهم بعد عطش؛ ثم مكان تتبع سراقة ابن مالك أثر الركب طمعًا في جائزة قريش؛ ثم ليلة في الجحفة التي تذكرك بشوق الرسول إلى مكة؛ ثم الطريق المختصر الذي دلهما عليه مسعود الأسلمي.