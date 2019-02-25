بمواصفات خارقة.. بنطال جينز يدخل موسوعة ” جينيس “

باريس(صدى):

دخل بنطال جينز خارق موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية، حيث قامت سلسلة متاجر ألبسة تشيلية تحمل اسم ” باريس ” بصناعة هذا البنطال بمواصفات خارقة.

حيث صُنع هذا البنطال بواسطة فريق عمل مكون من 50 شخصًا نصف عام في خياطة البنطال، الذي يبلغ حجم بناء مكون من 22 طابقا، وبلغ طول البنطال 65.5 متر وعرضه 42.6 متر.

من الجدير بالذكر أن ” البنطال الجينز ” سيتم عرضه أسبوعًا كاملاً ومن ثم سيصنع من قماشه 10 آلاف كيس، سيتم بيعها في سلسلة متاجر ” باريس ” في إطار حملة ضد استخدام الأكياس البلاستيكية.