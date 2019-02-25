اقتصاد تركيا للهاوية.. تراجع للاستثمارات الأجنبية وإفلاس شركات

أنقرة(صدى):

أظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي التركي ومؤسسات حكومية أخرى تراجعاً في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد، لتصل إلى نحو 6.5 مليارات دولار خلال العام 2018.

حيث أصبحت الاستثمارات الأجنبية في تركيا عند معدلها الأدنى منذ العام 2010؛ حيث سجلت نحو 6.25 مليارات دولار في ذلك العام، كما حلت تركيا في الترتيب 43 عالميًا، وذلك وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018، والذي يقيّم أداء 190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال.

وفي ذات السياق، أصدرت محكمة تركية قراراً بإفلاس شركة ” أولصوي ” إحدى أعرق شركات النقل بين المدن في تركيا، بعد انتهاء مهلة 3 أشهر منحتها المحكمة للشركة لتسوية أوضاعها بعدما تقدمت بطلب لتسوية إفلاسها في 23 نوفمبر الماضي، ورفضت المحكمة منحها مهلة إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تُعاني من صعوبات اقتصادية بلغت ذروتها في أغسطس الماضي، مع هبوط ” الليرة ” لمستويات متدنية حيث خسرت 47% من قيمتها، وبلغت مستوى 7.24 ليرة للدولار.

وجاء ذلك على خلفية أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، حيث أثر ذلك على مختلف المؤشرات الاقتصادية كـ ” البطالة والتضخم والإنتاج وثقة المستهلكين في الاقتصاد ” .