مواطنة تصاب بالصدمة بعدما سلخ الطبيب فروة رأسها خلال عملية زرع لشعرها
أصيبت مواطنة في العقد الثالث من العمر بالمدينة المنورة بصدمة، بعدما ذهبت إلى طبيب عربي يعمل بإحدى عيادات الأسنان في مجمع طبي وسط المدينة لإجراء عملية زرع لشعرها لكنها فوجئت بسلخ فروة رأسها وتشويهها.
وتفصيلا، روج طبيب عربي متخصص في جراحة الوجه والفكين يمارس العمل في عيادة أسنان بأحد المجمعات الطبية، لنفسه عبر ” تويتر ” بوجود زراعة للشعر في عيادته.
وتجاوبت المواطنة مع الإعلان وذهبت لإجراء زراعة جزء بسيط من شعر الرأس، لكنها صدمت بعد أن وضع المخدر استعدادا للعملية بسلخ جزء كبير من فروة الرأس من الأعلى وبروز مساحة من الجمجمة لتصاب بالرعب، وطمأنها الطبيب بأنه سيتم إكمال الزراعة من داخل الجلد وعمل الخياطة لها، إلا أنها رفضت هذا الإجراء، وتقدمت بشكوى إلى صحة المدينة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة، واكتشفت أن الطبيب يمارس عملا مخالفا لتخصصه ولأنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.
وأغلق المجمع والعيادة تحفظياً مع فرض غرامة مالية، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، كما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة لممارسته تخصصا غير مرخص للعمل به.
احمد[ عدد التعليقات: 113 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذا سمكري مش طبيب
الشمالي[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 37 دقيقة
والله من الهبال في راسها!!!
هي عارفه !!
كيف طبيب مختص في جراحة الوجه والفكين، ويمارس العمل في عيادة اسنان!!!
وش هاللخبطه ؟؟
وتروحين عنده بعد تزرعين شعر !!!!
خلاص مخ مافيه!!!! ؟؟؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8387 ] نشر منذ 33 دقيقة
احيانا المريض او حتى المستهلك لأي سلعه تغريه الاسعار وتضلله الدعايه ويقدم على الشراء او العلاج بدون حساب للعواقب-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45769 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يكون بعونها
الضعيفة مثل الغريق الي يتمسك
(بقشه)
شافت الأعلان وتذكرت
تعليق القرني يوم يمدح ويتكلم عن الشعر
وقالت بس
هذا هوه
ونسيت أنها رايحة عند طبيب أسنان
مايعرف سوى خلع الضروس 🤔
النخيش[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 21 دقيقة
للاسف متلاعبين يضعون لهم دعايه بموقع التواصل ويجدون سذج يصدقونهم ويسلمون انفسهم لهم لعمل تجارب بهم متى يصحو هاولاء السذج رجال ونساء ويتوقفون عن الهروله عن تصديق هاولاء المتلاعبين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 18 دقيقة
هذا شكله قرني وعقرك المفروض تذهبين لمستوصف حكومي او اهلي نزيه ومعتمد لدى وزارة الصحه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 7 دقائق
ماتدري الادمية انه مضلل. اعلان وعيادة وشغل تمام وراحت مثل اي انسان تبي العلاج ويوم شافت اللي سواع وقفت وبعدها تم اكتشاف انه مضلل وكذاب. يا حبيبي الاجانب راثعين بالبلد رثاع. والله ثم والله لو على ما يبقى اجنبي بهالبلد
qlq[ عدد التعليقات: 4475 ] نشر منذ 5 دقائق
…
الحين هذا راسها بصورة ًًًًًًًًًًًّّّ
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 5 دقائق
صورة مع التحية لوزارة الصحة، ولجان الجولات التفتيشية والرقابية،على مايسمى العيادات التخصصية،وكل من يزاول مهنة بدون شهادة أو إجازة طبية من وزارة الصحة السعودية..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 5 دقائق
صورة مع التحية لوزارة الصحة، ولجان الجولات التفتيشية والرقابية،على مايسمى العيادات التخصصية،وكل من يزاول مهنة بدون شهادة أو إجازة طبية من وزارة الصحة السعودية..
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4241 ] نشر منذ 4 دقائق
اشوا انه ما فتح دماغك و تستاهلين ليش تروحين لطبيب بسبب اعلان