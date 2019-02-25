مواطنة تصاب بالصدمة بعدما سلخ الطبيب فروة رأسها خلال عملية زرع لشعرها 

المدينة المنورة(صدى):

أصيبت مواطنة في العقد الثالث من العمر بالمدينة المنورة بصدمة، بعدما ذهبت إلى طبيب عربي يعمل بإحدى عيادات الأسنان في مجمع طبي وسط المدينة لإجراء عملية زرع لشعرها لكنها فوجئت بسلخ فروة رأسها وتشويهها.

وتفصيلا، روج طبيب عربي متخصص في جراحة الوجه والفكين يمارس العمل في عيادة أسنان بأحد المجمعات الطبية، لنفسه عبر ” تويتر ” بوجود زراعة للشعر في عيادته.

وتجاوبت المواطنة مع الإعلان وذهبت لإجراء زراعة جزء بسيط من شعر الرأس، لكنها صدمت بعد أن وضع المخدر استعدادا للعملية بسلخ جزء كبير من فروة الرأس من الأعلى وبروز مساحة من الجمجمة لتصاب بالرعب، وطمأنها الطبيب بأنه سيتم إكمال الزراعة من داخل الجلد وعمل الخياطة لها، إلا أنها رفضت هذا الإجراء، وتقدمت بشكوى إلى صحة المدينة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة، واكتشفت أن الطبيب يمارس عملا مخالفا لتخصصه ولأنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.

وأغلق المجمع والعيادة تحفظياً مع فرض غرامة مالية، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، كما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة لممارسته تخصصا غير مرخص للعمل به.