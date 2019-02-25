مزحة طريفة للأمير هاري مع زوجته بشأن حملها

لندن (صدى):

مزح الأمير هاري زوجته ميجان ماركل عندما شعرت بحركة جنينها، فنظر إليها الأمير هاري مندهشًا، فقالت له ” مفاجأة ” ، فرد هاري، قائلا: ” حامل “.

وبدت دوقة ساسيكس ميجان ماركل بإطلالة لافتة عندما انضمّت إلى زوجها الأمير هاري من أجل مأدبة عشاء في مقرّ إقامة السفير البريطاني توماس رايلي وزوجته ليا في المغرب.

وارتدت فستانًا باللون الوردي الفاتح من ماركة ” ديور ” وأقراطًا مرصعة بالماس بقيمة 6.950 جنيه إسترليني وحقيبة من الساتان من ” ديور” أيضًا.

وتمّ تنظيم العشاء للسماح للأمير هاري وميغان بمقابلة الشباب والقيادات النسائية والرياضيين المعاقين.