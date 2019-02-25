بالصور.. ” رامي مالك ” .. ممثل من أصول مصرية يحصد الأوسكار

واشنطن(صدى):

حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك جائزة الأوسكار، وذلك كأفضل ممثل عن دوره في فيلم ” الملحمة البوهيمية ” .

وتسلم ” مالك ” جائزة الأوسكار وتحدث قائلاً: ” أنا أبن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي ” .

وأضاف: ” لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكل واحد منكم، ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة.. إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي ” .

يُذكر أن رامي مالك ينحدر من أسرة مصرية هاجرت للولايات المتحدة عام 1978 ، وقال أيضًا في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن لديه أصولاً يونانية أيضاً.