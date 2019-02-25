بالصور.. ” رامي مالك ” .. ممثل من أصول مصرية يحصد الأوسكار
حصد الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك جائزة الأوسكار، وذلك كأفضل ممثل عن دوره في فيلم ” الملحمة البوهيمية ” .
وتسلم ” مالك ” جائزة الأوسكار وتحدث قائلاً: ” أنا أبن لمهاجر من مصر، أنا أمريكي من الجيل الأول ويتم الآن كتابة قصتي ” .
وأضاف: ” لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا لكل واحد منكم، ولكل من يؤمن بي في هذه اللحظة.. إنه شيء سأثمنه لبقية حياتي ” .
يُذكر أن رامي مالك ينحدر من أسرة مصرية هاجرت للولايات المتحدة عام 1978 ، وقال أيضًا في إحدى مقابلاته التلفزيونية أن لديه أصولاً يونانية أيضاً.
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