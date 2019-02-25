7 علامات تنذر بإصابة زوجك بالاكتئاب.. اكتشفيها

واشنطن(صدى):

قال الدكتور ديان جوتسمان خبير العلاقات الإنسانية الأمريكي ، إن ضغوط ومشكلات الحياة، وما نعيشه من غلاء وتراكم المسئوليات والطبات على كاهل الزوجين، يدفع بالكثيرين إلى الوقوع في بئر الاكتئاب، وأحد أمراض العصر، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والدليل على ذلك تعدد حالات الانتحار، وقتل الأزواج لبعضهم البعض، بل وصل الحد إلى قتل الأبناء أيضا.

ويشير دكتور ديان ، إلى أنه على الرغم من أن الأعراض الأساسية للاكتئاب متشابهة بين الرجال والنساء، ولكن الرجال يعبرون عن اكتئابهم بشكل مختلف عن النساء.

واستعرض دكتور ديان ، أعراض إصابة زوجك بالاكتئاب، حتى يمكنك اكتشاف الأمر مبكرا، ومساعدته في اللجوء للعلاج.

– من أول وأشهر الأعراض، شعوره المستمر بالتعب.

– معاناته من مشكلات في النوم، إما شعوره بالأرق، أو النوم لساعات طويلة.

– نقص الطاقة، وتغيرات في الشهية، ما بين الزيادة أو النقصان.

– الإصابة بتوتر العضلات المزمنة.

– الرجل عندما يصاب بالاكتئاب، يعبر عنه من خلال الدخول في درجة غير عادية من الغضب والعدوانية، وإلقاء اللوم على الآخرين.

– قد يلجأ الرجل إلى تعاطي الكحول والمخدرات.

– يحاولون التحكم في حالتهم المزاجية، عن طريق الانخراط في العمل، فتجدهم يطلبون العمل الإضافي بشكل مبالغ فيه.

وذلك على عكس النساء؛ اللاتي تدخل في نوبات من البكاء العفوي، وتفقد الاهتمام لممارسة الأنشطة المعتادة، وتتحدث عن الموت أو الانتحار.

وينصح دكتور ديان بضرورة اللجوء لطبيب نفسي، إن استمرت هذه الأعراض لمدة أسبوعين أو أكثر، لأنه قد تكون هناك فرصة للعلاج، ومواصلة الحياة بشكل طبيعي.