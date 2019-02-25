دواء تجريبي ينقذ فتاة من ورم في الدماغ

واشنطن(صدى):

نجح دواء تجريبي جديد في علاج الأورام الخبيثة اسمه “ everolimus ” ، الذي ابتكره صيادلة من سويسرا.

وكانت الفتاة الأمريكية تعاني من الشلل وفقد البصر بشكل جزئي بسبب ورم في الدماغ، منذ أن كان عمرها 9 سنوات، وظل ينمو ببطء حتى وصل سنها 17 سنة؛ ما أثر سلبًا في صحة الفتاة، وتسبب في شلل الذراع اليسرى أولًا ومن ثم الأطراف السفلى وأخيرا لم تعد ترى بالعين اليمنى.

وأتاحت السلطات الصحية الأمريكية عام 2016 استخدام الدواء في علاج أورام الدماغ والثدي والكلى والبنكرياس، وفي منع الجسم من لفظ الأعضاء المزروعة.

كما أن هذا الدواء التجريبي ساعد في عودة الحركة إلى أطراف الفتاة، ومن ثمَّ عودة الرؤية لعينها اليمنى، ولكنها بعد ذلك اضطرت إلى التوقف عن تناوله بسبب تأثيره السلبي في الكبد.