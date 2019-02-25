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فيسبوك يقرر وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين

فيسبوك يقرر وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين
وكالات(صدى):

قرر فيسبوك وقف استخدام برامج أبحاث السوق المجانية، وحذف تطبيقها ” أونافو في.بي.إن ” من متجر ” جوجل بلاي ” بشكل استباقي، حيث أن أحد تطبيقات ” فيس بوك ريسيرش ” يستخدم شفرة التطبيق ” أونافو ” للحصول على بيانات حول مستخدمي الشبكة المراهقين.

وأوقفت الشبكة برنامج ” أونافو بروتكت ” فيما بعد، في حين ستوقف نشاط جمع بيانات المستخدمين لصالح أبحاث التسويق فورا، في حين ستسمح باستمرار تشغيل تطبيق “ فيرتشوال برايفت نتورك ” على المدى القصير حتى يمكن للمستخدمين إيجاد تطبيقات بديلة.

ووقفت شبكة فيسبوك استقطاب مستخدمين جدد لتطبيق “ فيس بوك ريسيرش ” والذي مازال يعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “ أندرويد ” لكنها اضطرت إلى حذفه من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “ آ ي.أو.إس ” التي تنتجها شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات، بعد الكشف عن انتهاك هذا التطبيق لقواعد شركة أبل بشأن التطبيقات.


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