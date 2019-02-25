صحف عالمية: بيليتش تم طرده من الاتحاد لفشله الذريع

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة goal hr، أن المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش فشل مرة أخرى مع نادي الاتحاد، لافتةً إلى أن العميد قام بإقالته.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي الاتحاد انفقو له 30 مليون يورو من أجل التعاقدات الشتوية طالبيم منه إنقاذ النادي، ولكنه فشل وتم طرده وتعين التشيلي لويس سييرا بديلًا عنه.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة kilx، أن نادي الاتحاد قام بطرد مدربه سلافين بيليتش، لافتةً إلى أن هذا الفشل الرابع على التوالي للمدرب بيليتش.