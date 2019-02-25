بالفيديو.. مركبة مسرعة تصدم طفلة بطريقة مروعة
وقع حادث مروع؛ حيث صدمت مركبة مسرعة طفلة صغيرة أثناء عبورها الطريق دون التأكد من خلو الشارع من السيارات.
وخرجت الطفلة من منزلها وكانت سیارة نقل المیاه ” وايت ” تقف أمامه، ما حجب عنها رؤية الطريق؛ لتركض عابرة للشارع فصدمتها سیارة مسرعة وقذفتها عدة أمتار، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66569 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على سلامتها ,,
,, بس لابد من المستشفى خوفاً من ان يكون فيها نزيف داخلي ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 3907 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله على سلامتها ,,
الله يستر ويهدي ويلطف بأبناءنا.اللهم آمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 33 دقيقة
الاطفال بين السيارات والاماكن الخطيرة يجب الانتباه لهم ممكن يفلت منك في ثواني الى الشارع