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بالفيديو.. مركبة مسرعة تصدم طفلة بطريقة مروعة

بالفيديو.. مركبة مسرعة تصدم طفلة بطريقة مروعة
أميرة خالد(صدى):

وقع حادث مروع؛ حيث صدمت مركبة مسرعة طفلة صغيرة أثناء عبورها الطريق دون التأكد من خلو الشارع من السيارات.

وخرجت الطفلة من منزلها وكانت سیارة نقل المیاه ” وايت ” تقف أمامه، ما حجب عنها رؤية الطريق؛ لتركض عابرة للشارع فصدمتها سیارة مسرعة وقذفتها عدة أمتار، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 66569 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على سلامتها ,,

,, بس لابد من المستشفى خوفاً من ان يكون فيها نزيف داخلي ,,

[ عدد التعليقات: 3907 ] نشر منذ 48 دقيقة

الحمد لله على سلامتها ,,

الله يستر ويهدي ويلطف بأبناءنا.اللهم آمين

[ عدد التعليقات: 1839 ] نشر منذ 33 دقيقة

الاطفال بين السيارات والاماكن الخطيرة يجب الانتباه لهم ممكن يفلت منك في ثواني الى الشارع

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