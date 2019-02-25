بالفيديو.. مركبة مسرعة تصدم طفلة بطريقة مروعة

أميرة خالد(صدى):

وقع حادث مروع؛ حيث صدمت مركبة مسرعة طفلة صغيرة أثناء عبورها الطريق دون التأكد من خلو الشارع من السيارات.

وخرجت الطفلة من منزلها وكانت سیارة نقل المیاه ” وايت ” تقف أمامه، ما حجب عنها رؤية الطريق؛ لتركض عابرة للشارع فصدمتها سیارة مسرعة وقذفتها عدة أمتار، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.