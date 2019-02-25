بالفيديو.. مختص: من الصعب تحميل أنظمة التقاعد المسؤولية الكاملة لمكافحة الفقر

حمود العنزي(صدى):

أكد مدير برنامج تصميم السياسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية أسامة الحناكي، إنه من الصعب تحميل أنظمة التقاعد بمفردها المسؤولية الكاملة في مكافحة الفقر.

وأوضح ” الحناكي ” خلال مداخلته مع برنامج ” معالي المواطن ” على قناة ” mbc ” أن مكافحة الفقر مسؤولية تقع على عاتق منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية؛ لافتًا إلى أن أفضل وسيلتين لمكافحة الفقر؛ هما ربط معاش التقاعد بالتضخم، وأن يأتي نظام الضمان الاجتماعي ليقدم الفارق في المبلغ الذي يوفر الحياة الكريمة للمتقاعد.

وأشار المختص إلى أن برامج سوق العمل التفعيلية تركز على بناء القدرات والمهارات والتحفيز وسياسات التوطين، غير أنها مازالت تفتقر إلى الارتباط القوي بمنظومة الحماية الاجتماعية.