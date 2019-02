الإعلان عن جوائز الأوسكار.. ماهرشالا علي يفوز بأفضل ممثل مساعد

أميرة خالد(صدى):

نجح الفنان ماهرشالا علي، اليوم الاثنين، في الفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Green Book.

وفي السياق نفسه، حصل فيلم ” روما ” الأبيض والأسود على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، بعد أن أحرز قبل أسابيع جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون ” بافتا ” لأفضل فيلم.

وفازت ريجينا كينج بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم If Beale Street Could Talk، كما حصل فيلم Free solo على جائزة أفضل أوسكار لفيلم وثائقي، وفاز فيلم Vice بجائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر.

وحصد فيلم Black Panther جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء، كما ذهبت جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج: Black Panther؛ فيما فاز فيلم Bohemian Rhapsody بطولة رامي مالك بجائزتي الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي، وأفضل خلط أصوات.

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة: Spider-Man: Into the Spider-Verse، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير: Bao، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير: Period. End of Sentence، First Man يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية.

ومن الجدير بالذكر، أنه حرص عدد من النجوم العالميين على التواجد بالسجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار ومنهم النجم رامي مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم bohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلي كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمه a star is born.