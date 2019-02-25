بالفيديو.. مودل روز تبكي بسبب المتابعين

أميرة خالد(صدى):

بكت الفاشينيستا، مودل روز عندما علمت بوصول عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” إلى 10 ملايين شخص؛ حيث أكدت أن محبّة جمهورها الشيء الوحيد الذي يساعدها على تحمل كافة الضغوطات والانتقادات التي تتعرض لها في بعض الأوقات.

وأوضحت مودل روز: ” وصلت لـ10 ملايين متابع على (إنستغرام) صدق أنا مبسوطة ولازم أسوي حفلة.. ولازم أشكركم عشان لولا الله ثم أنتم ما كنت وصلت لأي شيء حبكم أديش يعطيني ثقة في نفسي واستمر وأعطي، لأنه لو أنا لحالي يد واحدة ما تصفق ” .

وأضافت موجهة حديثها إلى جمهورها: ” ما أبي أصيح.. بس صدق أوقات أمر بضغط مو طبيعي بس كلماتكم الحلوة تخليني أنسى كل شيء وأرميه ورا ضهري وأقول في ناس بتحبني وتدعمني. شكرًا شكرًا من القلب والله لايحرمني منكم ” .