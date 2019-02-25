أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا اليوم الاثنين، يفيد بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة ونجرام والباحة وجازان.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الإنذار يشمل الطائف والهدا والشفا وميسان والأجزاء المجاورة، كما يشمل الباحة والمندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة، وفيفا والعارضة والأجزاء المجاورة، فضلًا عن حبونا والأجزاء المجاورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن بداية الإنذار من الساعة 12:00 ظهر الاثنين، إلى الساعة 21:00 من مساء نفس اليوم.