سارة الودعاني تكشف كواليس ولادتها: ” إبرة الظهر رحمة “

أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، كواليس وتجربة إنجاب مولودها الأول.

ونشرت مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ، أوضحت فيها أنها كانت ” خائفةً ” كثيرًا بسبب ألم الوضع، مؤكدة أنها أخذت ” إبرة ” الظهر الخاصة بالولادة باستشارة الأطباء.

وأضاف: ” تختلفُ من امرأة لأخرى، وأن البعض يستطيع أن يجعلها هينة والبعض يجعلها صعبة على المرأة أثناء الوضع ” ، مؤكدة أن الإبرة ” رحمة من الله ” ، رغم أن بعض صديقاتها لم يخضعن لها قبل الولادة.

وبيَّنت أن والدتها ساعدتها في تخطّي جميع الآلام، وسهّلت عليها الأمر، متابعةً: ” لا أعرف لو لم تكن موجودة ماذا كنت أفعل ” .

يُذكر أن سارة الودعاني، شاركت جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول من خلال نشرها صورةً عبر ” إنستجرام ” ، ظهرت فيها وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها.

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