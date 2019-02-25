سارة الودعاني تكشف كواليس ولادتها: ” إبرة الظهر رحمة “
كشفت خبيرة التجميل ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، كواليس وتجربة إنجاب مولودها الأول.
ونشرت مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” ، أوضحت فيها أنها كانت ” خائفةً ” كثيرًا بسبب ألم الوضع، مؤكدة أنها أخذت ” إبرة ” الظهر الخاصة بالولادة باستشارة الأطباء.
وأضاف: ” تختلفُ من امرأة لأخرى، وأن البعض يستطيع أن يجعلها هينة والبعض يجعلها صعبة على المرأة أثناء الوضع ” ، مؤكدة أن الإبرة ” رحمة من الله ” ، رغم أن بعض صديقاتها لم يخضعن لها قبل الولادة.
وبيَّنت أن والدتها ساعدتها في تخطّي جميع الآلام، وسهّلت عليها الأمر، متابعةً: ” لا أعرف لو لم تكن موجودة ماذا كنت أفعل ” .
يُذكر أن سارة الودعاني، شاركت جمهورها فرحتها بإنجابها مولودها الأول من خلال نشرها صورةً عبر ” إنستجرام ” ، ظهرت فيها وهي تحمل مولودها بين يديها وتنظر له بفرحة، وهو ما يعكس مشاعر الأمومة والحنان التي تدفّقت داخلها تجاه مولودها.
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12577 ] نشر منذ 30 دقيقة
كويس😊موفقه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21512 ] نشر منذ 20 دقيقة
عزتيله اللي انتي امه