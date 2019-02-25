” العدل ” تكشف طريقة عمل وكالة لموكل خارج المملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة العدل، طريقة عمل وكالة لموكل خارج المملكة.w

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، قال فيه : ” كيف ممكن أسوي وكالة لموكل خارج المملكة العربية السعودية ” .

وردَّ حساب التواصل العدلي التابع للوزارة، إنه ” يمكنك إصدار وكالة لا تستلزم زيارة كتابة العدل عن طريق الرابط التــــالي من هـــــنــــا ” .

وأضاف : ” و إن لم تكن الصيغ المطلوبة متاحة فيتطلب اختيار أيقونة ( تسجيل وكالة ) من موقع الوزارة ثم توجه الموكل لكتابة العدل برقم الطلب ” .

وكان حساب التواصل، قد أوضح في رده على سؤال آخر أن ” عدم حضور المدعي في القضية لا يلغي الحكم فيها ، شريطة حضور المدعي عليه، وطلبه بعدم شطب الدعوى والحكم فيها ” .