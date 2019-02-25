” العدل ” تكشف طريقة عمل وكالة لموكل خارج المملكة
أوضحت وزارة العدل، طريقة عمل وكالة لموكل خارج المملكة.w
جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن، قال فيه : ” كيف ممكن أسوي وكالة لموكل خارج المملكة العربية السعودية ” .
وردَّ حساب التواصل العدلي التابع للوزارة، إنه ” يمكنك إصدار وكالة لا تستلزم زيارة كتابة العدل عن طريق الرابط التــــالي من هـــــنــــا ” .
وأضاف : ” و إن لم تكن الصيغ المطلوبة متاحة فيتطلب اختيار أيقونة ( تسجيل وكالة ) من موقع الوزارة ثم توجه الموكل لكتابة العدل برقم الطلب ” .
وكان حساب التواصل، قد أوضح في رده على سؤال آخر أن ” عدم حضور المدعي في القضية لا يلغي الحكم فيها ، شريطة حضور المدعي عليه، وطلبه بعدم شطب الدعوى والحكم فيها ” .
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