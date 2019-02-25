في الرياض.. نجوم الخليج يحيون حفلًا لتكريم الراحل أبو بكر سالم

أميرة خالد(صدى):

يحيي عدد من نجوم الفن الخليجي، حفلًا لتكريم الفنان الراحل أبو بكر سالم، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ويأتي الحفل الذي سيقام يوم 28 فبراير الجاري، تحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه.

يذكر أن أبو بكر سالم قد رحل في ديسمبر 2017، وهو مغني وملحن وشاعر وأديب من أصول حضرمية، وقد حصل على جائزة أفضل صوت في العالم من منظمة اليونسكو لطبقات صوته الفريدة.

كما أجاد ألوان الغناء اليمنية المختلفة؛ إذ برز الغناء الصنعاني الذي بدأ يمارسه منذ بداياته الفنية، وقدم أكثر من عشر أغانٍ منها: (قال المعنى لمه)، و(مسكين يا ناس)، و(يا ليل هل أشكو)، و(وامغرد)، و(بات ساجي الطرف)، و(أحبة ربى صنعاء)، و(رسولي قوم)، واللون الحضرمي (مجروح) و(أصيل والله أصيل)، بالإضافة إلى القصائد الفصيحة لأبي القاسم الشابي وجده أبو بكر بن شهاب، وأيضاً الحفلات الغنائية في مهرجانات الأغنية العربية المتعددة.