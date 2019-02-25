رياح وأتربة على 8 مناطق لمدة 12 ساعة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على 8 مناطق، وهي ” نجران، الرياض، حائل، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، عسير ” .

وأفادت الأرصاد بأن حالة الطقس ستكون عبارة عن ” نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، فيما سيكون هناك فرصة في هطول أمطار رعدية على عسير.

وأوضحت أن حالة الطقس ستبدأ في الثامنة صباح اليوم الاثنين، وتستمر حتى الثامنة مساءًا، بينما ستستمر حتى العاشرة مساءًا على منطقة الرياض.