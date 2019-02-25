بالفيديو.. الطفل فيصل الغامدي يكشف سبب خوفه من غوميز: نظراته مخيفة

ماجد محمد(صدى):

كشف الطفل الاتحادي فيصل الغامدي، سبب خوفه من الفرنسي بافتيمبي غوميز عندما احتفل أمامه بإحراز هدف للهلال في شباك الاتحاد، خلال المباراة الي جمعتهما الخميس.

وقال ” الغامدي ” في تصريحات تليفزيونية، إن ” سبب خوفه من غوميز لأن فيه ” صرع ” ونظراته مخيفة.. وأنا أحب غوميز من قبل ” .

وأضاف ” أنه كان منصدم من غوميز عندما أعطاه التي شيرت ولم يكن خائفًا ” ، مشيرًا إلى أنه ” عندما يكبر سيسجل في الهلال ويطلعه ” .

وانتشر مقطع فيديو، يوثق ردة فعل الطفل أثناء احتفال غوميز بهدفه على طريقته أمام الطفل الذي سارع بالهرب من أمامه خوفًا منه، وهو ما دفع المهاجم إلى البحث عن الطفل عقب اللقاء وإهداءه التي شيرت.

وانتهت المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بفوز الهلال بهدفين نظيفين، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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