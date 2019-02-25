المملكة ومصر تقودان العرب.. تعرَّف على دور الملك سلمان في توطيد العلاقات قبل عقود

القاهرة(صدى):

تشهد العلاقات السعودية-المصرية، تقاربًا شديدًا خلال الفترة الحالية، ظهر بقوة خلال حضور البلدين الشقيقين كقائدين للعرب في القمة العربية الأوروبية.

ولعل سبب هذا التقارب، يرجع بنسبة كبيرة إلى شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وجه التحديد، إذ بدأ دوره في هذا الأمر منذ 33 عامًا عندما كان أميرًا للرياض.

وكان للملك سلمان، دورًا في إعادة بناء العلاقة بين المملكة ومصر، عندما حدثت القطيعة الدبلوماسية بين الرياض والقاهرة بعد توقيع الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات لاتفاقية كامب ديفيد مع حكومة إسرائيل في 1978.

وقال الكاتب محمد رضا نصر الله في مقال له قبل سنوات، إنه ” إثر توقيع الرئيس السادات على معاهدة كامب ديفيد سنة 1978، اعترى العلاقة بين البلدين الفتور الشديد بين النظامين السياسيين، رغم استمرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين الشعبين (السعودي والمصري) ” .

وأضاف : ” إلا أنه بعد تولّي الرئيس حسني مبارك منصب الرئاسة المصرية، استشعر العرب خطورة إبعاد مصر عن الصف العربي، وعلى صعيد عودة العلاقات السعودية المصرية إلى وضعها الطبيعي، فقد كان للأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، دور مشهود بالعمل على بناء علاقة شخصية، ربطت الرئيس حسني مبارك بأخيه الملك فهد ” .

وتابع : ” وقد تمّ ذلك بباريس سنة 1986 في لقاء صريح موسع تناول أبعاد العلاقة بين البلدين، بعيداً عن أضواء الكاميرات، مما دفع بالعلاقات بين البلدين إلى سالف عهدها، بل إن العلاقة بلغت مستوى رفيعاً من الصداقة والتفاهم بين القائدين، ومستوى عميقاً من التنسيق الاستراتيجي بين البلدين ” .

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