أحمد الأمير: رمي ” ديجينك ” بالقوارير يتحملها الاتحاد.. والانضباط لا تتدخل (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أوضح المحامِ والقانوني أحمد الأمير، أن رمي جماهير الاتحاد القوارير على لاعب الهلال ديجنك، يتحملها النادي ولو كان ” مندس ” ، في إشارة إلى رمي الجماهير لـ ديجينك بالعبوات والقوارير في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والاتحاد الماضية.

فيما أكد ” الأمير ” ، خلال حديثه لبرنامج ” الديوانية ” ، أن لجنة الانضباط والأخلاق لا تستطيع التدخل في لقطة ” ديجينك ” ؛ لأنها كانت أمام عين الحكم، مضيفًا ” هناك ترجمة خاطئة في اللائحة ” .

وأشار إلى أن ” عقوبة رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل مستحقة، وتم رفع المبلغ المادي لأنه فعلها للمرة الثانية ” ، في إشارة إلى إلزام اللجنة لرئيس الهلال بدفع غرامة مالية وقدرها (25,000) ريال، وذلك بعد دخوله أرض الملعب بعد انتهاء المباراة أمام الاتحاد الخميس الماضي.

اقرأ أيضًا: