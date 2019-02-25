محمد البكيري: يجب أن يستوعب الاتحاديين حجم الخطر بدلًا من الصراعات

نواف السالم(صدى):

شدَّد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على ضرورة أن يستوعب الاتحاديين حجم الخطر الذي يمر به الفريق، مؤكدًا عدم وجود وقت للصراعات والنقاشات.

وقال ” البكيري ” ، في مداخلة هاتفية له لبرنامج ” الوقت الأصلي ” ، إن ” التخطيط للاتحاد ما زال ثابت، و أهم مباريات تحدد مصير الفريق هي الأربع مباريات التي بعد مباراة الأهلي و قبل مباراة النصر ” .

وأضاف : ” الجانب الدفاعي لدى بيليتش أفضل، لكن الجانب الهجومي بالنسبة لسييرا أفضل ” .

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد، قد أقال الكرواتي سلافين بيليتش، وإعادة المدرب التشيلي خوسيه سييرا؛ تمهيدا للتعاقد معه إلى نهاية الموسم.

وجاء قرار إدارة الاتحاد، بعد الخسارة التي تلقاها أمام الهلال بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، بعد سلسلة من الهزائم خلال الموسم الجاري.

يذكر أن الاتحاد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط خلال البطولة، وخسر 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ليحتل المركز الـ15 من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فقط.

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