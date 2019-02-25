” الضرب بالسلاسل ” .. تفاصيل عن الطفلة المعنفة ” نورة الرشيدي ” (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

روت خلفة الشمري إحدى جيران المعنفة نورة الرشيدي، والتي صدار حكم بسجنها أربعة أشهر، بسبب فرارها من منزل عائلتها، وقائع مؤلمة من قصتها.

وقالت الشمري خلال مكالمة هاتفية في برنامج ” اتجاهات ” : هذه الفتاة أقدم معنفة بالمملكة، منذ كانت طفلة، وهناك تهاون مع هذه القضية وانا شاهد عيان على تعذيب الطفلة ” .

وأضافت: وهي صغيرة وعمرها 4 سنوات قالوا الأطفال الصغار أن هناك بنت في الشارع بها دم، ورفضت وقتها الأم أن تضمها وقالت ابعدوها عني، فأخذت الطفلة ووجدت ملابسها ممتلئة بالدم.

وتابعت: عانت الطفلة من التعنيف والضرب بالسلاسل، والطعن بأسلحة حادة من والدتها، من سن الرابعة وحتى سن العشرين!!