بالفيديو.. محمد لاشين: شعرت بآلام نزع الروح من الجسد أثناء تركي للمملكة

علي القحطاني(صدى):

تحدث المعلم المصري محمد لاشين، عن حبه للمملكة، بعد أكثر من 30 عامًا فيها.

وقال المعلم: ” لو كانت الروح يتتنزع من الجسد وتحس بيها بألم، أنا كنت أكثر إيلامًا وأنا بترك المكان وبترك المملكة، السعوديين لما بتحتك فيهم وعرفوا أخلاقك وحبوك صعب جدًا أن أنت تنساهم أو هما ينسوك. ”

وأضاف محمد: ” في المملكة تلاقي واحد واقف لك يقول لك رايح فين فتقوله له مثلًا رايح للمكان.. يأخذك ويوصلك ويغير اتجاهه عشان يوصلك للمكان رغم إنه ليس مكانه. ”

وتابع ” لاشين “: ” دموعي بقت قريبة بعدما تركت المملكة أكثر من الأول وكانت صعب جدًا أن دموعي تنزل، ولو حد مس المملكة بأي كلمة تلاقي الناس من عامة الشعب المصريين، ليهم ردة فعل ولم يذهبوا المملكة. ”

واختتك: ” أنا بحب المملكة وعشت فيها أحلى سنين عمري فصعب جدًا أنها تبقى أيام وتعدي لا هذه حياة عشتها. ”