الأخضر الشاب في المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 20 عامًا

نواف السالم(صدى):

وضعت قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 التي سُحبت مساء اليوم الأحد في “غدينيا آرينا ” بمدينة غدينيا البولندية، المنتخب الوطني الشاب في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بنما، ومالي، وفرنسا، في البطولة التي ستستضيفها بولندا في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

ومثّل المنتخب الوطني تحت 20 عامًا خلال القرعة المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير المنتخب عمر الغامدي، ومسؤول تنسيق المعسكرات في إدارة المنتخبات السنيّة وائل باسلامة.

وسيفتتح “الأخضر” مواجهاته خلال المونديال بلقاء منتخب فرنسا يوم السبت الموافق 25 مايو على ملعب “غدينيا”، يلي ذلك مواجهة منتخب مالي يوم الثلاثاء 28 مايو على ذات الملعب، في حين سيختتم الأخضر مباريات دور المجموعات بلقاء منتخب بنما يوم الجمعة 31 من الشهر ذاته على ملعب ” بيدغوشتش” بمدينة بيدغوشتش.

من جهة أخرى، تعقد اللجنة المنظمة للبطولة غدًا الاثنين ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة، وسيتم التطرق خلال الورشة للتنظيمات الفنية والتنسيقية واللوجستية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، على أن تكون زيارة وفود المنتخبات لملاعب المباريات وملاعب التمرين والفنادق يوم الثلاثاء.

من ناحيته أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا خالد العطوي أن مستويات المنتخبات المشاركة في كأس العالم بشكل عام قوية، مبينًا أن الأخضر مستعد لمواجهة أي منتخب دائمًا.

وأضاف العطوي: “حينما ترى المنتخبات في المستوى الثالث في تصنيف القرعة قبل إجرائها والتي تضم إلى جانب المنتخب الوطني العديد من المنتخبات القوية فنيًا فإن الانطباع يأتي أن البطولة بشكل عام لن تكون يسيرة، ويجب الاستعداد لها على أكمل وجه، ونحن بإذن الله سنكون على قدر ذلك”.

وأشار خالد العطوي إلى أنهم سيقيمون ثلاثة معسكرات إعدادية لتجهيز الأخضر للمونديال خلال الفترة المقبلة، يتخللها خوض العديد من المباريات الودية ذات الطابع الفني العالي للوقوف بشكل أكمل على كافة الأوضاع الفنية.

واختتم المدير الفني للأخضر الشاب حديثه بدعوته للجماهير المحبة للمنتخبات الوطنية لدعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشاركته في مونديال العالم للشباب الصيف المقبل.