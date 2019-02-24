بالفيديو.. معاناة المتزوجين من غير المواطنين.. أبرزها مصادقة الحيوانات

علي القحطاني(صدى):

تناول الإعلامي داود الشريان في برنامجه الذي يذاع على قناة SBC، معاناة المواطنين والمواطنات المتزوجين من غير المواطنين.

وكانت أول معاناة، هي مواطنة متزوجة من مصري، تحكي عن معاناتها مع ابناءها بسبب اسمائهم في ” أبشر ” ، لتأتي ابنتها إليها ذات يوم وتقول لها: ” يا ماما الخادمة خديجة قد تكون أفضل مني عند الله، والسائق غلام أفضل من عند الله، لماذا لا يتم وضع اسمي مع الخدم؟ “، لتبرز مشكلتها في عدم وجود خانة لابناء المواطنة.

وبرزت المعاناة الثانية، لابن لأم غير مواطنة، مع زملاء مدرسته، مما اضطره لمصادقة الحيوانات لأنها لا تجرح مشاعره مثلهم، ولأنه أصبح يكره التعامل مع الناس، ومصاب بحالة نفسية سيئة.

وفي السياق نفسه قالت والدته، أنه لا يخرج إلى الشارع، ولا يلعب مع الأولاد، ودائمًا مع الحيوانات فقط؛ لدوام معايرته بأنه ابن أجنبية، مؤكدة أنها لا تأخذ ضمان لأنها مطلقة، وطليقها يرفض دفع النفقة.

وتأتي المعاناة الثالثة في أن الوظائف التي توطن يستبعد الأزواج غير المواطنين منها مباشرةً، قائلة إحدى المواطنات إن زوجها ترك العمل لأن الشركة أصبحت ملك لشخص آخر، وقال مالك الشركة الجديد الوظيفة توطنت ولا نقبل، وتأتي المعاناة الرابعة لأم مواطن تقدمت على وظيفة ” فراشة ” ولم تقبل لأنها غير سعودية الجنسية، علمًا أن زوجها وأبنائها مواطنين.