بالفيديو.. وصفة طبيعية تخلصك من انتفاخات العين

أميرة خالد(صدى):

انتفاخات العين من المشكلات التي تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة، ما يؤثر على مظهرهن بشكل سلبى، وتهتم بعضهن من البحث عن طرق التخلص منها.

وفي هذا الصدد عرض برنامج “خلطة شيرى، وصفة طبيعية للتخلص من انتفاخات العين.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة باكينج صودا

2 ملعقة كبيرة عصير خيار

ملعقة كبيرة ماء ورد

الطريقة:

نخلط المكونات معا جيدا، ثم نضعها على العين بواسطة قطنه من خلال الطبطبة، أو نغمس قطنة في الخليط ثم نضعها على العين لمدة 10 دقائق، ثم نغسل الوجه بعد ذلك.

