بالصور.. الأمير خالد بن سلمان يُباشر مهامه بزيارة المرابطين في الحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع، بزيارة الوحدات القتالية في الخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وقال الأمير عبر حسابه على ” تويتر “: ” بتوجيهات كريمة من سمو سيدي وزير الدفاع، تشرفت هذا اليوم بزيارة للوحدات القتاليه في الخطوط الأماميه في الحد الجنوبي، حدودنا آمنه بوجود رجال أشاوس يذودون عن وطنهم”.

كما التقى سمو الأمير بقيادات وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين، قائلًا : ” سنعمل سوياً في ظل توجيهات وزير الدفاع للاستمرار في تطوير قواتنا المسلحة والرفع من جاهزيتها القتالية ” .

يذكر أنه صدرت أمس السبت، ثلاثة أوامر ملكية شملت تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

كما تضمنت الأوامر الملكية صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

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