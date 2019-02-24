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بالفيديو.. حلا الترك تتحدث عن عائلتها وتتجاهل شقيقتها غزل

بالفيديو.. حلا الترك تتحدث عن عائلتها وتتجاهل شقيقتها غزل
أميرة خالد(صدى):

تحدثت الفنانة الشابة حلا الترك في البرنامج الجديد ” حلا  ” عن جميع أفراد عائلتها، متجاهلة شقيقتها غزل من والدها المنتج محمد الترك من زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وقالت خلال الحلقة : إنها تمضي أكثر أوقاتها مع والدتها، مشيرة إلى أنها حافظة أسرارها. وأضافت: ” تحبني كثيراً وأحبها أنا كثيراً ” .

وأضافت : تيتا حبيبة قلبي، بحبها كتير، كتير بتساعدني، هي الجدة الأفضل ” ، لافتة إلى أنها رائعة وتهتم بها وبشقيقيها ” ، مؤكدة أنها تمضي وقتاً كثيراً مع شقيقيها ” حمودي وعبد الله ” .

وتابعت: ” أبي حبيبي، بطلي، أحبه كثيراً، هو الأفضل ” .

حيث أنه وقف كثيراً إلى جانبي وقدم لي الدعم وأنه الرجل الأفضل على الإطلاق.

 

 


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