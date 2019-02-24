بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، نجران، جازان، الباحة والطائف.

كما توقعت أن تبقى السماء غائمة الى غائمة جزئياً على غرب و شمال غرب المملكة، و تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وحذرت من تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على سواحل الخليج العربي ومرتفعات جنوب غرب المملكة