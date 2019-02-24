فضيحة تهز روسيا وتطيح بضابطة

موسكو(صدى):

رغبت ضابطة في الشرطة الروسية أن يكون احتفال وحدتها بـ ” يوم حماة الوطن ” مختلفاً عن البقية، ليكون اليوم مختلفًا بالفعل، وينتهي بطردها من العمل إثر فضيحة مدوية.

وفصلت الشرطة الروسية ضابطة تعمل في مدينة أولان أودي في أقصى جنوب شرقي روسيا، بعد تداول فيديو يظهر عرضا لراقصة تتعرى أمام عدد من ضباط الشرطة بالزي الرسمي.

وقال مسؤولون في وزارة الداخلية الروسية إن تصرف الضابطة “ جلب العار ” إلى القوة التي تقودها، مشيرين إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط آخرين.

يذكر أن روسيا تحتفل في الـ 23 من فبراير من كل عام بيوم “ حماة الوطن ” المكرس لقوات الأمن والجيش، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد أطلق هذا الاسم على الاحتفال عام 2002، بعدما كان يعرف في السابق باسم “ يوم الجيش الأحمر ” ، ومن المعتاد خلال هذا الاحتفال، أن تقدم النساء هدايا إلى الرجال، ويبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الضابطة إلى الاستعانة براقصة.