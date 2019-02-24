اكتمال جاهزية أرضية ملعب الملك فهد الدولي.. والأمير عبدالعزيز الفيصل يتابع (صور)

نواف السالم(صدى):

وقف سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على جاهزية أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بعد اكتمالها.

وكانت سوء أعمال الصيانة قد تسبب في عدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي وكذلك ملعب الأمير فيصل بن فهد، ما تسبب في نقل المباريات إلى خارج مدينة الرياض لحين تجهيزها.

كما أقيمت مباراة فريقي النصر وأجمك الأوزبكي، يوم الثلاثاء الماضي، في الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال آسيا نسخة 2019، على ملعب الملك فهد الدولي.