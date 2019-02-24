6 وظائف شاغرة في مركز جونز هوبكنز أرامكو

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، إذ سيكون العمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

والوظائف هي:

1. مستشار تنمية المواهب (الظهران).

2. طبيب أسنان عام (الأحساء).

3. أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء).

4. أخصائي علاج الأسنان الموسعة (الأحساء).

5. أخصائي علاج الأسنان العملي (الأحساء).

6. طبيب أسنان أطفال (الأحساء).

وبيَّن أن التقديم سيكون متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من اليوم، من خلال الرابط هنـــــا .