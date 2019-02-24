آخر تطورات قضية ” فيديوهات خالد يوسف “

القاهرة(صدى):

قررت المحكمة في القاهرة، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من شيماء الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقضية الفيديوهات المنافية للآداب.

ويذكر أن القاضي جدد حبسهما على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما بتهمتي التحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وكان قد انتشر مقطع فيديو متداول تظهر فيه الفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج خالد يوسف في أوضاع فاضحة.