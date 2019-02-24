” الزكاة والدخل ” تجيب على الاسئلة الأكثر شيوعًا حول تسعير المعاملات

نايف السالم(صدى):

أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أكثر 3 اسئلة شيوعًا حول تسعير المعاملات.

1-ما هو المقصود بإشعار التقرير الخاص بكل دولة؟

إشعار التقرير الخاص بكل دولة هو إشعار يجب أن يقدمه المكلف يوضح فيه هوية الكيان عضو مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات والذي سيقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة إلى الهيئة.

2-هل يجب على الأشخاص الخاضعين للزكاة بنسبة 100% تقديم إشعار التقرير الخاص بكل دولة؟

نعم وذلك في حال كان الكيان المبلغ الذي سيقوم بتقديم التقرير الخاص بكل دولة نيابة عن مجموعة الشركات متعددة الجنسيات إلى الهيئة شخص غير مكلف ولكنه شخص خاضع للزكاة.

3-هل يتعين على كل الشركات متعددة الجنسيات تقديم التقرير الخاص بكل دولة (و/أو الإشعار)؟

يتعين فقط على مجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 2. 3 مليار ريال وفقًا لقوائمها المالية الموحدة للسنة الضريبية التي تسبق السنة الضريبية للإقرار، بأن تقوم بتقديم التقرير والإشعار للهيئة.