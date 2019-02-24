بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تحتفل بخريجاتها

المدينة المنورة(صدى):

احتفلت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بتخريج متدرباتها من تخصصات العناية بالشعر، العناية بالبشرة والمكياج ، تصميم الأزياء، الخياطة وانتاج الملابس ،الوسائط المتعددة وذلك يوم الخميس الموافق 16-6-1440ه بمسرح الكلية.

حيث افتتح الحفل بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم ثم اوبريت وطني بعنوان ( شاسع هذا الوطن ) .

وعقب ذلك تم عرض فلم تعريفي عن الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة وانجازاتها تلا ذلك مسير الخريجات.

وقدمت عميدة الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة التهنئة للخريجات وأسرهن سائلة الله لهم التوفيق والسداد وقالت في كلمتها (أنتم اليوم انتقلتم من مرحلة تلقي العلم والتسلح بالثقافة إلى ميادين العمل وميادين العمل لا أعني بها على الإطلاق ميادين المهنة فقط وإنما العمل على تغيير صورة الحياة التي نعيشها فالأمم والشعوب إنما ترتقي بعوالم التغير التي تنسجم مع متطلبات الزمن).

كما ألقت وكيلة شؤون المتدربات أ/سماح المغامسي كلمة قالت فيها (يسعدني ويشرفني أن نحتفل اليوم بأهم منجزات الكلية التقنية وهي تخريج متدرباتها , ليجسدن رؤية الكلية في نشر المعارف والمهارات وتلبية احتياجات المجتمع ، والذي سينعكس إيجاباً على حصد النتائج في المستقبل القريب – بإذن الله – ، وسيظهر جلياً على مستوى أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء) .

ثم ألقت المتدربة/ حنين برقاوي كلمة الخريجات نيابة عنهن.

كما تم عرض فلماً مرئياً يحكي قصة نجاح الخريجتين آمنة الجهني مالكة مشغل دناتيل، والخريجة صفاء الملحس مالكة صالون رمش.

وتم عرض أزياء لفساتين سهرة وزفاف من زمن التسعينات بعنوان (عد يا زمن) من انتاج متدربات قسم التفصيل والخياطة، وتصفيف شعر ومكياج العارضات من تنفيذ متدربات قسم التزيين النسائي.

ومن ثم بدأ عرض المكياج السينمائي والذي يشمل الفنتازيا، المؤثرات الخاصة، فنون الرسم، المشاهد الدموية.​

وفي ختام الحفل كرمت عميدة الكلية المتفوقات والخريجات والجهات الداعمة للتدريب، كما كرمت رعاه الحفل.

صاحب الحفل معرض من انتاج متدربات الكلية.