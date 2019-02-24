وظائف شاغرة في شركة ياسرف للتكرير

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ ياسرف ” ، عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس ميكانيكي: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها، مهندس القياس: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

بالإضافة إلى: مهندس تفتيش (عدد 3 وظائف): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

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