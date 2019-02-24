خادم الحرمين: نطالب بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران في شؤون الدول

القاهرة(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، إذ شدَّد على أن حل القضية الفلسطينية أمر ضروري لاستقرار الشرق الأوسط.

كما أكد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216، مدينًا إطلاق ميليشيات الحوثي صواريخ بالستية إيرانية الصنع تجاه المملكة.

وأضاف أن الصواريخ البالستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، مطالبًا إيران بالالتزام بقواعد حسن الجوار، وكذلك مطالبًا بموقف دولي موحد لوقف تدخلات إيران السافرة في شؤون الدول الأخرى.

وأفاد خادم الحرمين، بأن قضية اللاجئين والمهاجرين بسبب مآسي الحروب أروع القضايا الإنسانية الملحة، مؤكدًا على وجوب. بناء شراكة حقيقية بين الدول العربية والدول الأوروبية.