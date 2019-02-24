 بالصور.. 4 تبديلات اضطرارية وسلسلة إصابات بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في قمة منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، إجراء 4 تبديلات اضطرارية في الشوط الأول، بالإضافة إلى سلسلة من الإصابات.

وبدأت سلسلة الإصابات مع مانشستر يونايتد، عندما أُصيب لاعبه أندير هيريرا؛ ليقرر المدرب النرويجي جونار سولسكاير إخراجه من الملعب وأشرك مكانه أندرياس بيريرا في الدقيقة 22، ثم تعرض خوان ماتا للإصابة؛ ليخرج ويشارك مكانه جيسي لينغارد في الدقيقة 26، ليكون آخر تبديل بإخراج جيسي لينغارد وإشراك أليكسيس سانشيز في الدقيقة 44.

وانتقلت الإصابات إلى ليفربول لينضم روبرتو فيرمينو لقائمة المصابين، ليخرجه مدربه الألماني يورغن كلوب في الدقيقة 32، وأشرك مكانه دانييل ستوريدج.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 هدفًا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، وقد حقق الريدز 20 فوزًا و5 تعادلات وخسارة وحيدة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة.