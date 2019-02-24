الهريفي : اتمنى تغيير ” جوليانو ” من قائمة آسيا

ماجد محمد(صدى):

طالب فهد الهريفي لاعب النصر والمنتخب الوطني السابق، الجهاز الفني والإداري بالنادي، بسرعة التعديل على قائمة ” الفريق ” ، بأبطال آسيا، ورفع جوليانو من القائمة، من أجل وضع واحدًا من هذا الثنائي ” نور الدين أمرابط أو أحمد موسى “.

وقال لاعب النصر السابق: ” باقي 48 ساعة، وتنتهي مهلة رفع القائمة النهائية لبطولة آسيا، اتمنى تغيير جوليانو في أمرابط او موسى “.

ويذكر أن فريق النصر تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أجمك الأوزبكي برباعية نظيفة، ضمن مباريات الملحق الآسیوي لدوري أبطال آسيا.