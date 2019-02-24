نيكولا معوض يحول مشهد تمثيل لطلب اليد إلى حقيقة

أميرة خالد(صدى):

حول الممثل اللبناني نيكولا معوض، المشهد الرومانسي الذي أدّاه في اليونان إلى حقيقة فعلية، بطلبه يد خطيبته المغنية اللبنانية لارا رين في ايلول (سبتمبر) الماضي.

وقال نيكولا في حديث لبرنامج ” أم بي سي تريندنغ ” إنه خطّط لطلب يد رين على مركب في البحر، إلاّ أن عدم استقرار الأحوال الجويّة، أدّى إلى إلغاء جميع رحلات المراكب طوال الأسبوع الذي تواجدا فيه باليونان.

وتابع معوض أنه كان لا بدّ من اللجوء إلى خطة بديلة، فراسل صنّاع أحد العروض المسرحية بالسر وطلب أن يدعوه أحد الممثلين إلى المسرح لمشاركته تأدية المشهد، ليتقدّم لخطيبته على مسرح متجوّل في جزيرة سانتوريني اليونانية.

وتوجه لها برسالة رومنسية: ” سأحميكِ، وسأجعلك سعيدة إلى الأبد. أحبك كثيراً. “