حساب المواطن يوضح استحقاق الأم الأجنبية المعيلة من ابنتها المواطنة للدعم

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن موقف الأم الأجنبية التي تعولها ابنتها المواطنة فيما يتعلق باستحقاقها للدعم من عدمه.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على استفسار مواطنة تعيل أمها الأجنبية البالغة من العمر 72 عامًا، قائلة إنه لا يمكن للأم الأجنبية الاستفادة من البرنامج كتابع للابنة في حساب المستفيد الرئيسي (الزوج) حيث لا يمكن للمستفيد الرئيسي إضافة ( تابع معال ) غير سعودي.

يذكر أنه لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.