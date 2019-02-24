بالصور.. ريهانا وحبيبها يحتفلان بعيد ميلادها الـ31 في مكانٍ غير متوقع

واشنطن(صدى):

قامت مغنية البوب العالمية، ريهانا، بالاحتفال بعيد ميلادها الـ31 في مكانٍ غير متوقع، بعدما شُوهدت في مباراة كرة السّلّة، التي تجمع فريقها المفضّل، لوس أنجلوس ليكرز، بفريق هيوستن روكتس، في صالة ستيبلز سينتر، إلى جانب حبيبها رجل الأعمال، حسن جميل، الذي نادرًا ما يظهر معها علنًا.

وفضلت ريهانا تشجيع فريقها لوس أنجلوس ليكرز، من جناحٍ خاصّ، إلى جانب أصدقائها المقرّبين بدلا من الجلوس في الصّفّ الأماميّ، لمشاهدة لاعبيها المفضّلين.

وظهرت ريهانا في غاية حماسها، وهي ترتدي قميص لاعبها المفضّل “ ليبرون جيمس ” ، مع بنطلون جينز وحذاءٍ رياضيٍ أبيض، في حين اكتفى حسن بابتسامة هادئة، طوال فترة المباراة.