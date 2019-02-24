مواطن يعثر على لاصق جروح في وجبة داخل مطعم شهير بجدة
عثر مواطن على لاصق جروح في وجبة طعام داخل مطعم شهير بجدة،ما دفع المواطن لنشر صورة الوجبة المقدمة له عبر صفحته الرسمية على ” تويتر “.
وأشار المواطن في الصورة المنشورة إلى أمانة جدة، وروي فيها ما حدث له من إهمال داخل المطعم، مبينا أن هذه المطاعم بدأت جميلة ثم أخذت تتراجع في مستوى الخدمة التي تقدم للزبائن.
وعلي الفور، تفاعلت أمانة جدة مع الصورة التي نشرها المواطن ومع شكواه، وطالبته بالتواصل معها لاتخاذ اللازم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6726 ] نشر منذ 38 دقيقة
من امن العقوب لا رقابه ولا متابعه ولا اهتمام من قبل البلديه نائمين بالعسل اين الجولات الرقابيه المفاجئه على المطاعم حللوا رواتبكم وانفضوا الغبار عن ملابسكم وقوموا بعمل مايرضي الله من رقابه وتفتيش والاهتمام بصحة الناس
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 20 دقيقة
بسيطه يمكن بسبب العامل بالمطعم مجروح وطاح لاصق الجرح حقه