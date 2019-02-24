مواطن يعثر على لاصق جروح في وجبة داخل مطعم شهير بجدة

نايف السالم(صدى):

عثر مواطن على لاصق جروح في وجبة طعام داخل مطعم شهير بجدة،ما دفع المواطن لنشر صورة الوجبة المقدمة له عبر صفحته الرسمية على ” تويتر “.

وأشار المواطن في الصورة المنشورة إلى أمانة جدة، وروي فيها ما حدث له من إهمال داخل المطعم، مبينا أن هذه المطاعم بدأت جميلة ثم أخذت تتراجع في مستوى الخدمة التي تقدم للزبائن.

وعلي الفور، تفاعلت أمانة جدة مع الصورة التي نشرها المواطن ومع شكواه، وطالبته بالتواصل معها لاتخاذ اللازم.